وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في سلطنة عُمان

الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق العُماني

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص العُماني والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال مشاركة وفد صناعي أردني في منتدى صحار للاستثمار الذي اقيم في سلطنة عمان، الاثنين، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعضوي غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومجدي الهشلمون ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.

واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذا المنتدى، عقد لقاءات عمل ثنائية لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، من خلال البحث عن المزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين بحيث تكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين، حيث ان هناك العديد من المواد الأولية اللازمة للصناعة الأردنية يتم انتاجها في سلطنة عمان، معربا عن ترحيب غرفة صناعة عمّان باستقبال وفد اقتصاديّ عُماني للاطلاع على المزايا الاستثماريّة للأردن، وذلك ضمن جهود الغرفة في تشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة، والتي يدعو جلالة الملك الى تنميتها وزيادتها، للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني وخلق المزيد من فرص العمل لابناء الوطن.

وأعرب الجغبير، خلال لقاء الوفد الصناعي مع ممثلي عددا من المراكز التجارية الكبرى في سلطنة عُمان، عن أمله في ان تتطور العلاقات الاقتصاديّة بين الأردن وسلطنة عُمان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وعلى قاعدة رابح رابح، خصوصا وأن التبادل التجاريّ بين البلدين ما زال دون الطموح، حيث بلغت صادرات المملكة الى سلطنة عُمان خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023 ما يقاب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، وهي أرقام قابلة للزيادة في ظل العلاقة المتميز التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات، والتي تحرصا قيادتا البلدين على تنميتها.

وثمّن الجغبير الجهود التي يقوم بها سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مسقط، امجد القهيوي، وكادر الوزارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك دور رئيس واعضاء لجنة سيدات ورجال الأعمال الأردنيين في السلطنة، على دورهم في تعزيز العلاقات بين رجال الاعمال في البلدين، وكذلك المساعدة في ترتيب لقاءات الوفد الصناعي الأردني مع اسواق كل من اللولو وكارفور في مسقط، لغايات عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث ادخالها الى هذه الاسواق، التي تعتبر الأكبر في سلطنة عمان.

يذكر ان اهم الصادرات الأردنية الى سلطنة عمان تتركز في الخضروات والفواكه والصناعات الكيماوية والالات والاجهزة الكهربائية، فيما تتركز المستوردات منها في اللدائن ومصنوعاتها من المطاط والمعادن والاسماك.