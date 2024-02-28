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76 شهيدا و110 جرحى بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

منذ ثانيتين
76 شهيدا و110 جرحى بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء نتيحة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفا و954 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد المصابين ارتفع أيضا ليصل إلى 70 ألفا و325 مصابا ومصابة.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا وشهيدة، و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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