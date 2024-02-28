وزير الاوقاف : لن نفتح باب بيع الأراضي الوقفية

وطنا اليوم:أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، أن الوزارة لن تفتح باب بيع الأراضي الوقفية.

وقال الخلايلة خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن الوزارة تتحفظ بشكل كبير على بيع الأراضي الوقفية، وهي لم تفتح حتى اليوم باب بيع الأرضي، وبإذن الله لن تفتحه.

وأضاف، أن فتح باب بيع الأراضي الوقفية هي اشكالية كبيرة، وفيها تحفظات بالشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني الذي نص على قضية الاوقاف الاسلامية وعدم بيعها.

وبين أنه شخصيا لا يرغب في فتح هذا الباب وبالتالي غير وارد اطلاقا مسألة بيع أي أرض وقفية لدى وزارة الاوقاف، لأن الوقف الإسلامي يجب أن يبقى وقفا إلى يوم القيامة.