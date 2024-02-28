التضليل الإعلامي .. ندوة في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في عجلون

وطنا اليوم:رعى مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الأستاذ أسعد الشرع تماشيا مع الخطة التطويرية ولجنة النهوض الوطني ندوة في مدرسة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتميز بعنوان”التضليل الإعلامي” قدمها مندوب التلفزيون الاردني الإعلامي محمد سالم القضاة بحضور مديرة الشؤون الإدارية صبحة المومني ورئيس قسم الرقابة الداخلية الدكتور أمجد القضاة ورئيس قسم الإعلام أشرف نجادات.

حيث قدم مدير المدرسة الدكتور حسين المومني في مستهل حديثه نبذة عن التضليل الإعلامي وكل من يعمل ويسعى لترسيخه و تقوية أصره، ومدى تأثيره السلبي على أفراد المجتمع وما يغرسه في نفوسهم من أفكار ومعلومات مغلوطة تؤثر عكسيا على بنية المجتمع والوطن.

وأكد الإعلامي محمد سالم القضاة على الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الرسمية والوطنية في تقديم المعلومة الصحيحة ونفي كل الأخبار التي من شأنها بث بذور الفتنة وإخفاء الجانب الإيجابي والمعلومات الصحيحة.

وبدوره تحدث الشرع عن الدور التربوي المهم الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرياتها ومدارسها والتوجهات والقيم التي تدرسها في نفوس أبناء الوطن حفاظا على أمن واستقرار الوطن، ودور أجهزته الأمنية وقواته المسلحة في حماية الوطن والمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن وثوابته الوطنية.

كما حث الطلاب على ضرورة تلقي المعلومة من مصادرها الرسمية مبتعدين بذلك عن المصادر الإعلامية غير الموثوقة .

وثمن الشرع الجهود التي تقدمها إدارة المدرسة شاكرا الهيئتين الإدارية والتدريسية على دورها في إبراز القضايا الملحة وتثقيف المجتمع متمنيا للجميع التوفيق والازدهار في ظل الراية الهاشمية داعيا الله عزوجل أن يحفظ بلدنا الأردن قيادة وشعبا ليبقى حرا عزيزا.