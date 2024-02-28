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الأمم المتحدة: قوافل المساعدات لم تدخل شمال غزة منذ الشهر الماضي

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة: قوافل المساعدات لم تدخل شمال غزة منذ الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، “إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول شمال غزة منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي”.
ووجه جهاد خضرة، وهو مواطن غزاوي من شمال غزة، صرخة لإنقاذ سكان مناطق الشمال من الموت جوعا في مداخلة خلال مساحة صوتية على منصة “إكس”.
وأكد خضرة عدم إنزال أي مساعدات في شمالي القطاع، قائلا إن السكان هرعوا للشوارع عند سماعهم بخبر إنزال مساعدات، إلا أنهم انتظروا ساعات دون نتيجة.
وفي حديث مؤثر، قال جهاد “إن سكان شمال غزة يموتون يوميا، والوضع أسوأ مما ينشر في الإعلام، حيث لم تصل أي مساعدة للشمال مند مدة طويلة.
وأضاف أن سكان الشمال استنفدوا كل خياراتهم، حتى أن “علف الحيوانات الذي كان المحاصرون يطحنونه لعمل الخبز” نفدت كميته.
وتابع: “نحن نموت كل دقيقة في الشمال من الجوع، حيث توفيت يوم أمس طفلتان بسبب الجوع”.
وتحدث خضرة عن إصابة والدته في قصف الاحتلال، وأنه تمكن بعد صعوبات جمة من نقلها لدير البلح، لكنه لا يمتلك 5 آلاف ثمن خروجها من القطاع لمصر، وهو المبلغ الذي تطلبه السلطات المصرية للسماح بخروج الجرحى من غزة.
وطالب خضرة الشعوب بالضغط لإنزال المساعدات للشمال، قائلا إن الوضع بات لا يُطاق هناك.
وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة شمالي قطاع غزة، حيث انقطعت المساعدات عن السكان المحاصرين منذ أكثر من شهر.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، إنه مستعد للإسراع في توسيع نطاق عملياته وتكثيفها إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وفي وقت سابق، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، إن الحرب الحالية في غزة بين دولة نووية وشعب يكافح من أجل حريته.
وأضافت في تصريحات لشبكة الجزيرة، أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الإسرائيلية على غزة.


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