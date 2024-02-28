الأردن يضغط على الغرب لزيادة تدفق المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم

وطنا اليوم:نقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن الأردن يحث حلفاءه الغربيين على الضغط على إسرائيل لزيادة المساعدات القادمة من المملكة عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وإسرائيل وغزة، خارج معبر رفح الحالي.

كما كان قد أوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الأردن يقود جهدًا دوليًا أمميًا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة وأن الأردن نجح في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين وصولا إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وبحسب المبيضين تعد هذه الخطوة انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع، لافتا إلى أن هذا الطريق الجديد لإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة، ويضمن وصولها بشكل أسرع؛ نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات.

وأشارت القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن القيادة التي أظهرها جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن على الصعيد الإنساني في غزة كانت حاسمة في التقدم من خلال فتح معبر كرم أبو سالم في وقت سابق.