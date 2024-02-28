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سيدة من حي الطفايلة تتبرع بكامل صيغتها لاهالي غزة

منذ 6 ثواني
سيدة من حي الطفايلة تتبرع بكامل صيغتها لاهالي غزة

وطنا اليوم:اشعر ان أساور الذهب وخواتم الأصبع في يدي كالنار تحرقها واخوتي واخواتي في غزة يعانون الجوع والعطش والمرض والحصار الظالم ..
قالتها سيدة من سيدات حي الطفايلة وهي تتبرع بكامل صيغتها لحملات ابناء الحي في دعم الاشقاء في غزة .
– متبرعة اخرى من حي الطفايلة قدمت خاتمين فقلنا لها تبرعي بخاتم وأبق الآخر لك
فقالت بلهجة الطفايلة ؟؟
والله صرت شالحته وما برجع البسه مرة ثانيه !
… قالوا ان هناك نفقا بين غزة وحي الطفايلة .وقالوا انه حبل سري متين يربط الحي بغزة ، وقالوا هو الايمان والإخوة والعهد الذي قطعه ابناء الأردن على أنفسهم شركاء في المصير ..
حملات إغاثة ودعم تجاوزت ال 14 حملة منذ بدء العدوان على غزة نفذها ابناء حي الطفايلة دعما لصمود الأهل في مواجة الابادة والجوع والحصار ،بدأت بسيارة اسعاف مع كل مستلزماتها وتبعها حملات مياة وغذاء ودواء وحليب اطفال الرضع ومستلزمات النساء واغذية اطفال معونات مختلفة ..
تقبل الله من رجال وسيدات حي الطفايلة كل جهد لم يتوقف في دعم ومساندة اشقائهم في غزة ،وبارك الله لكل القائمين على الحملات وكل الداعمين والمساندين لها .


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