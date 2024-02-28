العين الهندي يرعى احتفال مجلس إعمار مادبا بمناسبة اليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين المهندس عبد الحكيم محمود الهندي، أقام مجلس إععمار مادبا احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمرور 25 عاماً لتولي جلالته سلطاته الدستورية، ويوم الوفاء والبيعة للقيادة الهاشمية والمتقاعدين العسكريين، وذلك في قاعة نقابة المقاولين في محافظة مادبا.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الهندي أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الزعيم العربي الوحيد الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة بكل صدق، فقد قام جلالته بتوجيه نسور سلاح الجو الملكي لكسر الحصار على القطاع من خلال الإنزالات الجوية ومساعدة الأهل وإيصال المواد ااغذائية والطبية لهم.

وأكد الهندي أن الاسرة الملكية، وعلى راسها جلالة الملك عبدالله الثاني، لطالما كانت الأقرب الى الناس ونبضهم وتلمس مطالبهم واحتياجاتهم.

وقال الهندي إن احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية، هو واجب وطني علينا جميعاً، ويجب أن لا ننسى أن جلالة الملك رسم الابتسامة على وجوه وأطفال ونساء غزة رغم كل الآلام التي يعانون منها وهم تحت آلة القصف والقتل منذ أكثر من 4 شهور.

بدوره قال رئيس مجلس إعمار مادبا العين محمد خريبات الأزايدة إن هذا الإحتفال ياتي تأييداً وتمجيداً لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، وفي اعناقنا دين من قلوب الأردنيين لهذا الملك الشاب حيث شهدنا خدمات تربوية وصحية وعمرانية جمة في عهده الميمون، ويأتي ذلك بجهود حثيثة من جلالة الملك الذي يقف مع شعبه بكل صدق واخلاص ووفاء.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية تجتمع مع أهل الفكر في هذا الوطن من أجل راحة المواطن واعطائه كل حقوقه، منوهاً أن ما قدمه الأردن لفلسطين حقيقة لم يقدمه أي بلد اخر ونحن مع غزه وفلسطين وننادي بشكل يومي برفع الحصار عن اهلنا في غزه.

بدورها قالت مديرة صحة مادبا الدكتورة أماني الفرح إن المملكة الاردنية الهاشمية شهدت تطورات كثيرة في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وتعزز ذلك في عهد جلالة الملك عبد الله ثاني إبن الحسين وأصبح الأردن من أفضل دول العالم في مجالات عدة وخاصة في المجال الصحي.

وأضاءت الدكتورة فرح على أهم ما شهده القطاع الطبي عموماً من تطورات ومن ذلك أنه تم شمول الكثير من الفئات بالتأمين الصحي، فتم شمول جميع مرض السرطان، وفي حين كان المشمولين بمظلة التأمين الصحي 18%، فقد أصبحت النسبة الآن 67%، مؤكدة أن هذه النسبة سترتفع إلى 85% ان شاء الله،

وأشارت إلى أن عدد المستشفيات ارتفع من 84 الى 126 وعدد الاسرة من 9000 الى 18,000 وأصبحت المراكز الصحية 670 مركز صحي وكذلك تطور العلاج السياحي وتم رفع جوده الخدمات في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني.

وأكدت الفرح أن مستشفى مادبا الجديد تم عمل دراسات له بكلفة نصف مليون دينار وان شاء الله خلال سنه 2024 سيتم تنفيذ المستشفى التي تقدر كلفته ب 75 مليون دينار..

وتحدثت عضو مجلس إعمار مادبا هيفاء السرحان وقالت إنه قبل نحو ربع قرن كنا أمام لحظات تاريخية، فكانت مسيره ربع قرن قضيناها بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، حيث أصبح الأردن يحسب ألف حساب ، ومن يتامل الوضع الحالي يعلم أن جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والشعب الأردني يقفون وقفة رجل واحد معه أن في فلسطين وقطاع غزة..

وأضافت أن مواقفنا ثابتة رغم التحديات وهذا ديدن ملوك بني هاشم والعروبة والولاء والإنتماء تبدا بتاييد جلالة الملك بكل مواقفه تجاه الأهل في فلسطين ، وبعهده تعززت البنية التحتية رغم قلة الإمكانات والأردن يعمل جاهداً بجهود جلالة الملك عبد الله وفلسطين هي البوصلة واليوم تمر بظروف كبيره ويعلم القاسي والداني أن الأردن ملكاً وحكومة وشعباً يقفون وقفت الأخ لاخيه مع أهلنا في قطاع غزة…

من جانبه قال الدكتور فايز الهروط تحدثنا عن العلاقة بين الأردن والعراق وعن الأردن وفلسطين وعن الوفاء للبيعة لملوك بني هاشم، وهذا واجب على كل أردني، حفظ الله هذا الوطن بقياده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي لم يألو جهداً في جهوده الحثيثة والمستمرة لوقف إطلاق النار عن أهلنا في غزة..

بدوره قال الباشا عبد الله القيسي نتحدث في العيد 62 لجلالة الملك عبد الله الثاني وعن الوفاء للبيع وعيد اليوبيل الفضي وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، بعد الملك الراحل الحسين بن طلال ونستذكر في هذه المناسبات كل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية..

وأضاف يقول إننا نفتخر لأننا ننعم في هذا الوطن بالأمن والأمان التي يفتقدها كثير من شعوب العالم العربي والشعوب الأخرى والفضل بهذا يرجع لله سبحانه وتعالى ومن ثم لحنكه وحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لذلك يجب الوقوف حول القيادة الهاشمية ولا نلتفت إلى محاولات التشكيك بالوطن، ونرفع آيات التهاني إلى درع الوطن الحصين في يوم المتقاعدين العسكريين الذي يبدا دائما في 15 شباط من كل عام وسنبقى مخلصين لله والوطن والملك..

وتحدث النائب الأسبق زيد الشوابكه قائلاً انها 5-25 عاما من العطاء والإنجاز وأفعال ستبقى لا اقوال فجلالة الملك عبد الله الثاني هو السند والعزوه والقائد والباني ويجب الالتفاف حول القيادة الهاشمية. أما المتقاعدين العسكريين لا أستطيع أن أقول سوى ما قاله جلالة الملك عبد الله ثاني أنكم مصدر العز والفخر والثقة..

كما تحدث النائب الأسبق سليمان أبو غيث وقال أن هذا النظام الهاشمي العظيم الذي لم يأتي إلى هذا الوطن على دبابة ولم تراق نقطة دم واحدة بل جاء بحب الناس وحب الأردنيين لذلك يحق لنا أن نفاخر بهذا الوطن وبهذا الملك وبآل هاشم.. نعم نفاخر بهم كل الدنيا..

وتساءل من هو الذي يتحمل هم الفلسطينيين وأهل غزة سوى الأردن ومن هو الملك الذي ارسل ومن هو القائد العربي الذي ارسل طائراته في ساحه الحرب من أجل أن يساعد أهلنا في غزة أنه جلاله الملك المفدى لذلك نحن يجب أن نتمسك بالوفاء والبيعة لسيد جلالة الملك حيث ان حبهم يسري في دمائنا جميعاً ..

وقال رئيس إتحاد الجمعيات الخيرية الشيخ محمود نزال الحيصه أننا بخير في هذا البلد العظيم واننا من فضل الله سبحانه وتعالى ننعم بنعمتي الأمن والأمان التي يفتقدها كثيرا من شعوب العالم وياتي هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود وحنكج وحكمة جلالة الملك عبد الله ثياب بن الحسين حفظ الله الوطن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ونسال الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة..

كما تحدث بالحفل كل من سعود الحراوي ، والدكتور عدنان الضمور والمهندسة رنا الحجايا والذين أكدوا على الوقوف مع هذا الوطن بقياد جلاله الملك عبد الله الثاني والدعاء لاهلنا في غزة بالنصر وان يلطف الله بهم ويداوي جرحهم ويشفي مرضاهم

وإشتمل الحفل على قصائد شعرية بدأها الشاعر العراقي عبدالودود القيسي والشاعر ابراهيم الرواحنة والشاعر محمود الضوات حيث تغنت هذه القصائد جميعها بالعروبة والأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني والعراق وفلسطين وغزة…

أدار الحفل الزميل فلاح القيسي بإشراف المدير الإداري لمجلس الاعمار عبدالكريم القطيش