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ميادين جديدة في إربد تثير حفيظة المواطنين

منذ ثانيتين
ميادين جديدة في إربد تثير حفيظة المواطنين

وطنا اليوم:شكا مواطنون يقطنون منطقة الرابية بجانب مبنى «بنك دم اقليم الشمال» وبالقرب من مبنى مستشفى الاميرة بسمة الجديد، من اصرار بلدية اربد انشاء «ميادين» بطريقة هندسية غريبة، لم يعتادوا عليها سابقا وتتسبب بارباك مروري من خلال وضع نصف قطر الدوار في طرف الشارع ونصف قطره الاخر في الطرف نفسه أيضا ما يتسبب لهم بارباك مروري وخطورة مرورية بسبب دخول السيارات للشارع الفرعي الذي يكون في بعض الاحيان مخفيا.
وقالوا ان البلدية قامت بانشار ثلاثة ميادين بمسافة لا تتجاوز الكيلو متر بنفس الطريقة الهندسية حيث يكون الدوار في مسرب واحد بدل من الوضع الطبيعي في منتصف الشارع.
وتظهر الصورة بناء الدواوير في شوارع رئيسية على تقاطع «T» تفصلها جزيرة وسطية اقيمت على اطراف الشارع ليضطر السائق للدخول في مسرب الشارع الفرعي ليكمل طريقه في الشارع الرئيسي بينما الجزء الاخر من الشارع تسير فيه السيارة بشكل مستقيم وبسرعة عالية.
وأكد مستشار رئيس بلدية اربد الكبرى لشؤون المرور المهندس حسان العكور أن «الطريقة الهندسية لتقاطع T تحكم انشاء الدوار بهذه الطريقة الهندسية بحيث يكون الدوار منحرفا قليلا باتجاه عامودي على التقاطع».
وبين ان الهدف من انشاء الميادين لتخفيف السرعة والحد من حوادث السير، ولتنظيم عملية المرور»، لافتا ان انشاء ثلاثة ميادين بالمنطقة هو اجراء استباقي تنظيمي حيث ستشهد هذه المنطقة ضغطا مروريا كبيرا بعد افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الاميرة بسمة، بالاضافة لوجود مستشفى الاميرة رحمة للاطفال ومستشفى الاميرة بديعة بالاضافة لوجود بنك الدم.


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