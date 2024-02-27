بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

منذ 3 ثواني
مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

وطنا اليوم:تتأثر المملكة غدا الأربعاء بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، وتكون الأجواء مستقرة وباردة، وبخاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر، بحسب موقع “طقس العرب”.
أما يومي الخميس والجمعة، فيشتد المرتفع الجوي، وتكون الأجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلا، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.
وينتهي تأثير الرياح الشرقية يوم السبت، وتكون هناك فرصة للأمطار شمال ووسط المملكة تدريجيا. والله أعلم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

20:36

ابناء المخيمات في الاردن : يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة وباقيين على العهد والوعد

20:30

وسم الأردن ما قصر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

20:04

الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في جمهورية مصر العربية الشقيقة

20:02

التعليم العالي: الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

19:51

جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

19:51

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل الصمادي / محافظة عجلون

19:41

الخوارزميات القاتلة .. جندي جديد يدخل ساحات المعارك

19:32

مهيدات خلال لقاء تجار المواد الغذائية في إربد، يطلق أسبوعا توعويا لتفقد الاشتراطات الصحية في مستودعات الغذاء قبل المخالفة

19:27

الخريشة : الأغلبية الصامتة بدأت تقتنع بالانخراط بالعملية والحياة الحزبية

19:24

الملكة رانيا في قمة الويب : قطاع غزة أصبح المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

19:15

حزب إرادة من الأغوار الجنوبية: التخوف من الأحزاب أصبح من مخلفات الماضي والسنتين الماضيتين تثبتان ذلك .. فيديو وصور

وفيات
وفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024