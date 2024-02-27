مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

وطنا اليوم:تتأثر المملكة غدا الأربعاء بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، وتكون الأجواء مستقرة وباردة، وبخاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر، بحسب موقع “طقس العرب”.

أما يومي الخميس والجمعة، فيشتد المرتفع الجوي، وتكون الأجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلا، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.

وينتهي تأثير الرياح الشرقية يوم السبت، وتكون هناك فرصة للأمطار شمال ووسط المملكة تدريجيا. والله أعلم