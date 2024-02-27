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مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

منذ ساعة واحدة
مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

وطنا اليوم:كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم اللواء المتقاعد محمد طبيشات واللواء المتقاعد حسن العدوان واللواء المتقاعد صادق العوران وذلك تقديرا لمسيرة العطاء التي قدموها خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام.
وأضاف أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلاً بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته جيل بعد جيل.
مقدماً الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها مؤكداً أن متقاعدي الأمن العام سيبقوا محل عناية ورعاية وعلى تواصل معهم والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في المجالات الأمنية كافة.
من جهتهم ثمن المتقاعدون هذا التكريم متقدمين بالشكر لزملائهم كافة، ومؤكدين أن مغادرتهم الخدمة من جهاز الأمن العام لا تعني غيابهم عنه، بل الاستمرار في التواصل والتفاعل مع زملائهم ، وبما يصب في مصلحة الوطن وجهاز الأمن العام.


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