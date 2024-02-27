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ابناء المخيمات في الاردن : يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة وباقيين على العهد والوعد

منذ ساعة واحدة
ابناء المخيمات في الاردن : يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة وباقيين على العهد والوعد

وطنا اليوم – ونحن نتابع المواقف الثابتة لجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى نصرة لفلسطين والأهل في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع وهي تترجٓم كل لحظة على الأرض تجلت في العديد من انزالات الدواء والإغاثة لأبناء غزة الذين فقدوا الأمل بعد أن فقدوا كل سبل الحياة حتى كان نشامى سلاح الجو الملكي الأردني وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك يلقون لأهلنا هناك يوم الاثنين بأربع طائرات عسكرية عبر المظلات مواد غذائية ووجبات طعام جاهزة غطت ساحل غزة من الشمال إلى الجنوب والذي سيستمر حتى توقف الحرب على القطاع.
لقد أثلج جلالة الملك صدور كل الأردنيين وشرفاء الأمة كما أدخل الفرحة على أبناء غزة الملهوفين في هذا الفعل الشجاع والذي لا يقوم به إلا القادة العظام.
أننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وكجزء أصيل من أبناء الاردن العظيم يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة باقيين ما حيينا على العهد والوعد أوفياء لمليكنا المفدى نبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء.


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