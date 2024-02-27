مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل الصمادي / محافظة عجلون

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل الصمادي بوفاة المرحومة زانه مصطفى الصمادي ( ام تيسير ) والدة الوزير الأسبق معالي الدكتور تيسير الصمادي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم ال الصمادي، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.كما قدم واجب العزاء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف.