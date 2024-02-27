بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل الصمادي / محافظة عجلون

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-04-20 19:08:01Z | | ¤ú

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل الصمادي بوفاة المرحومة زانه مصطفى الصمادي ( ام تيسير ) والدة الوزير الأسبق معالي الدكتور تيسير الصمادي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم ال الصمادي، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.كما قدم واجب العزاء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

20:40

مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

20:36

ابناء المخيمات في الاردن : يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة وباقيين على العهد والوعد

20:30

وسم الأردن ما قصر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

20:04

الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في جمهورية مصر العربية الشقيقة

20:02

التعليم العالي: الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

19:51

جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

19:41

الخوارزميات القاتلة .. جندي جديد يدخل ساحات المعارك

19:32

مهيدات خلال لقاء تجار المواد الغذائية في إربد، يطلق أسبوعا توعويا لتفقد الاشتراطات الصحية في مستودعات الغذاء قبل المخالفة

19:27

الخريشة : الأغلبية الصامتة بدأت تقتنع بالانخراط بالعملية والحياة الحزبية

19:24

الملكة رانيا في قمة الويب : قطاع غزة أصبح المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

19:15

حزب إرادة من الأغوار الجنوبية: التخوف من الأحزاب أصبح من مخلفات الماضي والسنتين الماضيتين تثبتان ذلك .. فيديو وصور

وفيات
وفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024