جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

وطنا اليوم:يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة في إطار بند “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.

ويتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) موريزيو مارتينا، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والرئيس التنفيذي للعمليات كارل سكاو.

وطلبت غيانا وسويسرا، عقد هذا الاجتماع فيما انضمت إليهما الجزائر وسلوفينيا لاحقا.

وأرسل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس مذكرة، الخميس الماضي، بشأن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وفقا للقرار الدولي 2417 الذي طلب من الأمين العام تقديم تقرير سريع عند حدوث “خطر المجاعة الناجمة عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.

ولعدة أشهر، دقت وكالات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة في قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع، إذ نشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في كانون الأول الماضي،أنه بين 24 تشرين الثاني و7 كانون الأول الماضيين، كان أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة، يعانون من “مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، والتي تصنفها على أنها ظروف على مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ.

وتوقع الموجز أن يواجه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مثل هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الشهر الحالي بسبب الحرب، وهي أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، وفقًا للموجز.