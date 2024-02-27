بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

منذ ساعة واحدة
جلسة لمجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة

وطنا اليوم:يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة في إطار بند “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.
ويتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) موريزيو مارتينا، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والرئيس التنفيذي للعمليات كارل سكاو.
وطلبت غيانا وسويسرا، عقد هذا الاجتماع فيما انضمت إليهما الجزائر وسلوفينيا لاحقا.
وأرسل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس مذكرة، الخميس الماضي، بشأن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وفقا للقرار الدولي 2417 الذي طلب من الأمين العام تقديم تقرير سريع عند حدوث “خطر المجاعة الناجمة عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.
ولعدة أشهر، دقت وكالات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة في قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع، إذ نشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في كانون الأول الماضي،أنه بين 24 تشرين الثاني و7 كانون الأول الماضيين، كان أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة، يعانون من “مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، والتي تصنفها على أنها ظروف على مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ.
وتوقع الموجز أن يواجه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مثل هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الشهر الحالي بسبب الحرب، وهي أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، وفقًا للموجز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

20:40

مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

20:36

ابناء المخيمات في الاردن : يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة وباقيين على العهد والوعد

20:30

وسم الأردن ما قصر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

20:04

الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في جمهورية مصر العربية الشقيقة

20:02

التعليم العالي: الأربعاء آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

19:51

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل الصمادي / محافظة عجلون

19:41

الخوارزميات القاتلة .. جندي جديد يدخل ساحات المعارك

19:32

مهيدات خلال لقاء تجار المواد الغذائية في إربد، يطلق أسبوعا توعويا لتفقد الاشتراطات الصحية في مستودعات الغذاء قبل المخالفة

19:27

الخريشة : الأغلبية الصامتة بدأت تقتنع بالانخراط بالعملية والحياة الحزبية

19:24

الملكة رانيا في قمة الويب : قطاع غزة أصبح المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

19:15

حزب إرادة من الأغوار الجنوبية: التخوف من الأحزاب أصبح من مخلفات الماضي والسنتين الماضيتين تثبتان ذلك .. فيديو وصور

وفيات
وفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024