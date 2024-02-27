بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يقتلع 55 ألف شجرة ويدمر 9 حدائق في غزة

منذ ثانيتين
الاحتلال يقتلع 55 ألف شجرة ويدمر 9 حدائق في غزة

وطنا اليوم:قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتلع نحو 55 ألف شجرة، ودمر 9 حدائق عامة منها حديقة حيوانات في حي الزيتون شرق المدينة.
وأضافت البلدية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصاب عاملين في الحديقة حاولا الوصول إليها في بداية عدوانه على قطاع غزة، وأنه يمنع وصول الطعام الخاص بالحيوانات ما تسبب بموتها جوعاً .
وأوضحت أن الحديقة تبلغ مساحتها 4 دونمات وكانت تضم نحو 100 حيوان، إضافة إلى ألعاب للأطفال وجلسات للزوار، ومبنى إدارة الحدائق والأسوار مطالبة منظمة البيئة العالمية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل وإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وحماية الأشجار والحيوانات وتوفير الطعام والماء لهما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:33

تجارة الاردن تطلق حملة ” تقاسم وجبة افطار رمضان” مع أهالي قطاع غزة

16:02

الأردن ينفذ لليوم الثاني على التوالي إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

15:56

العرموطي:مخطط مرعب تجري حياكته على الساحة الفلسطينية

15:29

روسيا: إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا قد يفسر كإعلان حرب

15:15

119 مليون دينار عوائد السياحة العلاجية عام 2023

15:08

جمعيه جماعة الإخوان المسلمين تثمن عالياً عمليه الإنزال الجوي وتقديم المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر

15:07

مع البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية .. الملكية الأردنية تُدشن رحلات جديدة إلى بريطانيا‌

15:01

وزيرة العمل: عدم الحصول على التمويل أبرز التحديات أمام رائدات الأعمال

14:53

الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من النواب

14:17

الملك يحذر من خطورة وقف الدعم المقدم لـ الأونروا

14:10

عملية مصرية لإسقاط مساعدات في قطاع غزة بمُشاركة إماراتية وأردنية

14:00

المحارمة: تعاملنا مع 2455 حادث أمن سيبراني العام الماضي

وفيات
وفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024