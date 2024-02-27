جمعيه جماعة الإخوان المسلمين تثمن عالياً عمليه الإنزال الجوي وتقديم المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر

وطنا اليوم – ثمنت جمعيه جماعة الإخوان المسلمين عالياً عمليه الإنزال الجوي وتقديم المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر، والذي يقبع تحت الهجمات الصهيونية وسياسة التجويع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء … وإننا في جمعية الجماعة نؤيد كافة الجهود الأردنية التي تبذل لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار الغاشم، ونحيي همة النشامي العالية في الجيش الأردني ونبارك جهودهم، وندعو كل الدول العربية والإسلامية للقيام بواجبها العروبي والإسلامي تجاه أهلنا في قطاع غزة.

واضافت في بيانها تقول … وإن مواقف الأردن قيادة وشعباً لن تتوقف وستبقى في الصف الأول دفاعاً عن دم الأشقاء وعن حقهم وأرضهم وأن الإحتلال الصهيوني بممارسته البشعة لن تفت في عضد الفلسطينيين ولن تقوض جهودهم الباسل فإنما هي إحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة.

المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين.

الأستاذ محمد القطاونة.