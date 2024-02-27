مع البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية .. الملكية الأردنية تُدشن رحلات جديدة إلى بريطانيا‌

وطنا اليوم:أعلنت الملكية الأردنية عن افتتاح وجهتين جديدتين في المملكة المتحدة، حيث ستُسير خط جوي من عمان إلى لندن ستانستد اعتبارًا من3/3/2024 بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا والى مانشيستر اعتبارًا من6/3/2024 بواقع رحلتين أسبوعيا، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.

نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال ان كل من لندن ستانستد ومانشيستر تُعد إضافة رئيسية إلى شبكة الملكية الأردنية، حيث تهدف الشركة إلى توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة هناك وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة إلى الأردن من وجهات أوروبية.

وأشار المجالي ان قرار تسيير رحلات الى هاتين المحطتين يأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة وتسهيلا على المواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، وتشجيع السياحة والاستثمار، سيما مع البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية إلى بريطانيا.

وأكد ان الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن، فإن شبكتها الجوية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بمحطات رئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية، فضلاً عن خطتها لتوسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة ورفع حجم أسطول الطائرات الى أكثر من 40 طائرة خلال الأعوام المقبلة لمواكبة النمو والتطور في عالم صناعة النقل الجوي وتلبية حركة السفر المتنامية.