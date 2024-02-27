عملية مصرية لإسقاط مساعدات في قطاع غزة بمُشاركة إماراتية وأردنية

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة.

وأوضح المصدر رفيع المستوى، في تصريحات ، أن عملية إسقاط المساعدات على غزة ستكون بمُشاركة إماراتية وأردنية.

ونفذت أمس القوات المسلحة الأردنية، عملية إنزال جوي هي الأكبر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، وشملت إسقاط مساعدات إنسانية على طول ساحل القطاع من الشمال وحتى الجنوب.

ويأتي تكثيف الإنزالات الجوية؛ نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان غزة إثر استمرار العدوان منذ السابع من أكتوبر، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.