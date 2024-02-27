المحارمة: تعاملنا مع 2455 حادث أمن سيبراني العام الماضي

وطنا اليوم:يراقب المركز الوطني للأمن السيبراني 83 مؤسسة لمراقبة أي تهديد عليها، وفقا لرئيس المركز بسام المحارمة.

وقال المحارمة الثلاثاء، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023″، إنّ الأردن خطى خطوات ثابتة وراسخة وقوية في مجال التحول الرقمي إلى الفضاء الرقمي من خلال تحويل الخدمات.

وأضاف أن استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية ركزت على التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي على أن يكون اقتصادنا اقتصاد رقمي معتمد على التكنولوجيا والإبداع والريادة، خاصة الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي التي تقوده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

“الاستراتيجيات زادت من تحول الأردنيين في استخدام الخدمات الرقمية وانتقالهم للفضاء الرقمي الأردني”، وفقا للمحارمة الذي أشار إلى أن أعداد أكبر من الأردنيين يستخدمون التكنولوجيا ويستخدمون الخدمات الرقمية الإلكترونية، كما أن هناك مؤسسات أردنية تتحول للفضاء الرقمي وتقدم خدماتها عبر الفضاء الرقمي وتستفيد من الخدمات الموجودة.

وتابع أن أغلب الأردنيون يقومون بانجاز معاملاتهم ودفع وتحويلات مالية من خلال الانترنت، حيث حقق المركز انجاز فيما يتعلق بالاشتمال المالي بجهود البنك المركزي الأرني؛ أذ أن نسبة الاشتمال المالي في الأردن وصلت لقرابة 47% حاليا.

وأشار المحارمة، إلى أن 15% من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد رقمي، و66% من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة، مرجحا الوصول إلى 99-100% من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة.

وتعامل المركز الوطني للأمن السيبراني العام الماضي مع 2455 حادث أمن سيبراني؛ بارتفاع 80% عن عام 2022 التي بلغت قرابة 1362، وفقا لرئيس المركز بسام المحارمة.

وقال المحارمة ، إنّ الحوداث التي تعامل معها المركز شملت القطاعين الخاص والعام، ولكن غالبية الحوادث المسجلة تتعلق بالقطاع العام.

وقدر خسائر الاقتصاد الأردني بسبب الهجمات السيبرانية بـ 150 – 200 مليون دولار سنويا.