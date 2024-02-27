96 شهيدا و172 مصابا بـ11 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء نتيحة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفا و878 شهيدا وشهيدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد المصابين ارتفع أيضا ليصل إلى 70 ألفا و215 مصابا ومصابة.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا وشهيدة، و172 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.