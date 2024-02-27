بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

96 شهيدا و172 مصابا بـ11 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

منذ ثانيتين
96 شهيدا و172 مصابا بـ11 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء نتيحة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفا و878 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد المصابين ارتفع أيضا ليصل إلى 70 ألفا و215 مصابا ومصابة.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا وشهيدة، و172 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

رئيس الأعيان: الإنزال الجوي يؤكد أننا الأقرب لفلسطين

12:32

لعدم توفر الإنارة.. إقامة مباراة الأردن وباكستان في وضح النهار

12:01

العرموطي يسأل: أين مجلس الأمن القومي الأردني؟

11:52

الأردن أقوى في التصدي لمحاولات التشكيك .. الإعلام لاعب الأساسي في دحض تلك الحملات

11:31

هيئة إسرائيلية تدعو المصانع إلى الاستعداد للحرب مع حزب الله

11:26

الاحتلال يفتتح صنادق الاقتراع في الانتخابات البلدية على وقع حربه في غزة

11:13

تفاعل واسع مع الجندي الأمريكي آرون بوشنل.. ضحى بحياته لوقف إبادة غزة

11:04

بوريل: رئيسة المفوضية الأوروبية تنحاز تماماً لإسرائيل ولا تمثّل إلا نفسها

10:34

الخيرية الهاشمية : أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

10:23

بايدن يعلن وقف إسرائيل عملياتها في غزة خلال شهر رمضان

10:12

أبو علي: ربط الأنظمة المحوسبة على نظام الفوترة الوطني لا يتطلب اي تعديلات جوهرية

10:06

الأمن يحبط تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لدولة مجاورة

وفيات
وفيات الثلاثاء 27/2/2024والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024