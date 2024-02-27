رئيس الأعيان: الإنزال الجوي يؤكد أننا الأقرب لفلسطين

وطنا اليوم:ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قيام القوات المسلحة الأردنية امس الاثنين ، تنفيذ أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني ، بتوجيهات و إشراف مباشر من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.

واكد في مستهل جلسة الأعيان، اليوم الثلاثاء، دعم المجلس، لجهود جلالة الملك المفدى كافة في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وقضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وأن الأردن بقيادة جلالته لن يلتفت الى المشككين وتجار الكلمة وسيبقى كما كان دوما الأقرب الى فلسطين ، ولن يتوانى لحظة عن مواصلة ونصرة شعبنا الفلسطيني المناضل .

وقال إن جلالة الملك يواصل جهوده ومساعيه الكبيرة ، الرامية لنصرة شعبنا الفلسطيني ، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ،مؤكدا ان العملية هي تأكيد أننا الأقرب الى فلسطين وقضية شعبنا، وحقه في الحرية والحياة والاستقلال .

و أضاف، ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني من إشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية ، وانزلها بيده للمحتاجين والجوعى والمحاصرين ، في وقت الصراعات والحرب لم يشهد التاريخ له مثيلا، ولم يسجل التاريخ ان قام قائد وزعيم ، بمثل هذه العمل وهذه المخاطرة إلا جلالة مليكنا المفدى ، الذي اثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاع غزه .

وتابع ، ان ما يقوم به جلالته من خلال هذا العمل الشجاع ، إنما يريد ان يبعث برسالة للعالم اجمع ، بأن نصرة الملهوف وإغاثة المحتاج ، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبق أية حسابات سياسية وصفقات مشبوهة .

وأشار الى تأكيد جلالة الملك بان جهود الأردن ستمضي ، من اجل كسر الحصار المفروض على غزة ، وان مواصلة عمليات الإنزال الجوي ، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لن تتوقف ، فهذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين وليس منة عليهم .

وأضاف ان جلالته في مساعيه الكبيرة يؤكد أن أولويته اليوم هي وقف الحرب على غزة بشكل فوري ، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة بشكل كاف ومستمر ، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ، والدفع باتجاه الوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية.