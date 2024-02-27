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الخيرية الهاشمية : أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

منذ ساعتين
الخيرية الهاشمية : أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، أنها أرسلت طائرتين من المواد الصحية الخاصة بالنساء إلى قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنها أرسلت خلال اليومين السابقين “طائرتين من المواد الصحية الخاصة بالنساء لأهلنا في غزة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي”.


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