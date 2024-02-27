بايدن يعلن وقف إسرائيل عملياتها في غزة خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى نيويورك، الثلاثاء، أن غزة باتت “قريبة جدا” من وقف إطلاق نار.

وفي معرض رده على سؤال عن توقيت وقف إطلاق النار بغزة، قال بايدن: “آمل أن يتم ذلك حتى نهاية هذا الأسبوع. مستشاري للأمن القومي أخبرني أننا قريبون.. آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل”.

وفي ذات السياق، قال بايدن في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، إن “إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية خلال شهر رمضان”.

وتابع بأن “إسرائيل تعهدت بإجلاء نسب كبيرة من سكان رفح قبل البدء في عملية عسكرية”.

وحذر بايدن الاحتلال قائلا إن “إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم من كل أنحاء العالم إذا استمر الارتفاع في عدد القتلى الفلسطينيين”.

وأردف: “وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين والتطبيع مع السعودية”.

ومنذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

الى ذلك قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين.

وأضاف حمدان في تصريحات له، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مسودة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هي مراوغة من قبل الاحتلال، وتهدف إلى إعطاء نتنياهو مزيدًا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد.

واعتبر حمدان أن مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لـ “إسرائيل”، مشددا على أن الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى يأتي لاحقًا.