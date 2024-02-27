الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وتنتخب مجلس ادارة جديد للاعوام 2024- 2026

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للسياحة الوافدة اجتماعها السنوي العادي اليوم االاثنين الموافق 26 شباط 2024 ، في فندق سنشري بارك -عمان، برئاسة السيدة غادة النجار رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار ، و بحضورمدقق الحسابات والممثل القانوني.

تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي والاداري والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2023 وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات والإقرار عليها بالإجماع، وكما تم إنتخاب شركة التألف للتدقيق كمدققي حسابات للجمعية للعام الحالي 2024.

كما قدمت رئيس الجمعيه استعراضاً لأبرز إنجازات النشاطات والمبادرات و الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية خلال العام 2023 والقضايا التي عملت بها بما يخص دعم القطاع السياحي بشكل عام وقطاع السياحة الوافدة بشكل خاص، جراء ما يعانيه القطاع نتيجة للاوضاع الحالية في المنطقة بسبب العدوان على اهلنا في الاراضي المحتله. كما تم الاعلان عن تشكيل مجلس استشاري مكون من رؤوساء الجمعية السابقين للاستفادة من خبراتهم الواسعة في قطاع السياحة الوافدة. هذا وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وأبرأت ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023.

وفي نهاية الاجتماع قام الاعضاء العاملين و المسددين لاشتراكاتهم للعام الحالي 2024، بانتخاب مجلس اداري جديد للسنوات 2024- 2026، يتكون من الساده :

– غاده اسكندر النجار – رئيس

– يسار ملحس- نائب للرئيس

– ايمن عبد الكريم – امين صندوق

– نضال بني عيسى – امين سر وناطق اعلامي

– اروى محادين – عضو

– طارق سميح – عضو

– ساره الشريف – عضو

حيث سيقوم المجلس الجديد بوضع الخطة الادارية للجمعية لعام 2024 وتحديد الخطط للأعوام المقبلة إستكمالاً للجهود المبذولة من المجالس السابقه ورسم الخطط المستقبلية لنشاطات الجمعية بشكل عام.