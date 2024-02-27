بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وتنتخب مجلس ادارة جديد للاعوام 2024- 2026

منذ دقيقة واحدة
الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وتنتخب مجلس ادارة جديد للاعوام 2024- 2026

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للسياحة الوافدة اجتماعها السنوي العادي اليوم االاثنين الموافق 26 شباط 2024 ، في فندق سنشري بارك -عمان، برئاسة السيدة غادة النجار رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار ، و بحضورمدقق الحسابات والممثل القانوني.
تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي والاداري والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2023 وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات والإقرار عليها بالإجماع، وكما تم إنتخاب شركة التألف للتدقيق كمدققي حسابات للجمعية للعام الحالي 2024.
كما قدمت رئيس الجمعيه استعراضاً لأبرز إنجازات النشاطات والمبادرات و الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية خلال العام 2023 والقضايا التي عملت بها بما يخص دعم القطاع السياحي بشكل عام وقطاع السياحة الوافدة بشكل خاص، جراء ما يعانيه القطاع نتيجة للاوضاع الحالية في المنطقة بسبب العدوان على اهلنا في الاراضي المحتله. كما تم الاعلان عن تشكيل مجلس استشاري مكون من رؤوساء الجمعية السابقين للاستفادة من خبراتهم الواسعة في قطاع السياحة الوافدة. هذا وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وأبرأت ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2023.
وفي نهاية الاجتماع قام الاعضاء العاملين و المسددين لاشتراكاتهم للعام الحالي 2024، بانتخاب مجلس اداري جديد للسنوات 2024- 2026، يتكون من الساده :
– غاده اسكندر النجار – رئيس
– يسار ملحس- نائب للرئيس
– ايمن عبد الكريم – امين صندوق
– نضال بني عيسى – امين سر وناطق اعلامي
– اروى محادين – عضو
– طارق سميح – عضو
– ساره الشريف – عضو
حيث سيقوم المجلس الجديد بوضع الخطة الادارية للجمعية لعام 2024 وتحديد الخطط للأعوام المقبلة إستكمالاً للجهود المبذولة من المجالس السابقه ورسم الخطط المستقبلية لنشاطات الجمعية بشكل عام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:48

وفاة بحادث دعس على طريق إربد – عمان

09:42

ضربات القلب الشارده او الهاجره

09:39

بنك الإسكان يُكرّم موظفيه المتطوعين تقديراً لدورهم في إنجاح نشاطاته ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية

09:34

لجان خدمات المخيمات في الأردن يثمنون عملية الإنزال

09:28

مصادر تكشف بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في غزة

09:21

3 شهداء في طوباس ومخيم الفارعة واقتحامات بأنحاء الضفة

09:13

طلاب مدارس في الأردن يرسلون رسائل تضامن للأشقاء في غزة

07:09

والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة الله

07:02

الشباب في الأحزاب السياسية

01:19

لا تجيبوا سيره..!

01:13

شريم : نثمن عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، وتصريحات الملك ترسخ موقفنا

22:19

بنك الإسكان يطلق حملة القرض السكني مع القرض الشخصي2X1 بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية

وفيات
والد مدير المراسم والتشريفات في السفارة الأردنية – لندن في ذمة اللهعميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويل