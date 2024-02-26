لا تجيبوا سيره..!

الدكتور مفضي المومني

في الخبر… الدول العربية والإسلامية.. تنتفض وتهز العالم… فما يجري من حرب إبادة جماعية من المحتل على أهلنا في غزة…فوق الإحتمال… ولم يكن ليمر مرور الكرام أو اللئمام…!

فقد اجتمع القادة… يا ساده… واتخذوا قرارات موجعة… بحق العدو وشركائه الاستعماريين القدماء الجدد:

1- سحب السفراء من الكيان وقطع اي علاقات معه.

2- إيقاف جميع التعاملات مع العدو سواء كانت من تحت أو فوق الطاولة.

3- إلغاء أي تنسيق أمني أو استخباري مع المحتل وأعوانه.

4- تسيير قافلة مساعدات فورية لغزة من جميع الدول تحرسها أسلحة الطيران والجيوش… !.

5- إيقاف تصدير النفط والغاز للعدو والدول الإستعمارية.

6- الإنسحاب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتشكيل أمم متحدة جديدة لا يوجد فيها فيتو لأحد.

7- عقد محكمة دولية جديدة لمجرمي الحرب من العدو والقوى الإستعمارية المشاركة.

8- تشكيل اتحاد دولي على غرار الإتحاد الأوروبي للدول العربية والإسلامية.

9- إنشاء مصانع وطنية حربية وصناعية والإستغناء عن كل البضائع المستوردة من قوى الإستعمار.

10- إعلان الإعتصام بحبل الله جميعاً ونبذ الفرقة والتدخلات والهيمنة الإستعمارية.

11- التحول الكلي للديموقراطية الفعلية والتخلص من الدكتاتوريات.

12- السيطرة على المنافذ البحرية والفضاء الجوي ومنع إستخدامها إلا من دول الإتحاد والدول الصديقة.

13- سحب الإعتراف بالكيان وتحريم وتجريم التطبيع معه أو مع شركائه.

14- فتح الحدود وإعلان التنقل بين دول الإتحاد دون جوازات سفر أو ڤيزا.

15- حركة تجارية وتبادل تجاري مفتوح من خلال هيئة تنظم ذلك.

16- إنذار فوري للمحتل للتوقف عن أفعاله الخسيسة تحت تهديد هجوم مشترك…!.

17-…… وفي هذه اللحظة… من فجر اليوم… وقبل أن تكتمل منظومة العز برأسي… التي أتتني على حين شطحه أو فزعه… وأنا غارق بنومي…صحوت فزعاً… افرك عيناي…واتلفت حولي… وينتابني الزهو… والفرح… حدثت نفسي… حلم ولا علم.. ؟… خير اللهم اجعله خير… وإذ بسيارة الغاز بسمفونيتها المفزعه… وبكب الخضار فاتح السماعة على الآخر… وأم العيال تنادي (قوم بدل اسطوانة الغاز…وشوف تبع الخضرة… الثلاجه ما فيها إشي نوكل… انتفظت… ونفذت الآوامر…!) وأخفيت حلمي الجميل… وجهزت نفسي وخرجت لعملي… وأنا أهمهم… (تباً لبياع الغاز… ولبكب الخضره..!)… وأهلاً إتحاد…! ولا تجيبوا سيره باالله عليكم.

حمى الله غزه وفلسطين… وحمى الله الأردن.