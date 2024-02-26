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شريم : نثمن عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، وتصريحات الملك ترسخ موقفنا

منذ 3 ساعات
شريم : نثمن عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، وتصريحات الملك ترسخ موقفنا

وطنا اليوم – أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، أن تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عن مواصلة الانزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، على قطاع غزة، ترسخ الموقف الأردني الداعم للأشقاء في القطاع خاصة وفلسطين عامة.

وقالت شريم بتصريح لها بعد حضورها اللقاء الذي عقده جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين بالمجلسين، في قصر الحسينية، أن مواقف جلالة الملك وتصريحاته حول مواصلة الانزالات الجوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تؤكدان على الدور الهام الذي يقدمه الأردن لمساندة القضية الفلسطينية ورفضها التام لسياسات الاحتلال القائمة على فرض الحصار، مشيرة إلى أن الأردن استطاع ان يكسر هذا الحصار من خلال عمليات الإنزال الجوي.

وأضافت شريم : “بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الاثنين، أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات ومستلزمات طبية وعلاجية وغيرها من المساعدات الانسانية للأهل في قطاع غزة المحاصر، ونحن كبرلمانيين وكاردنيين نثمن هذه التوجيهات الملكية، ونشيد بالدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية عبر سلاح الجو الملكي الأردني لكسر الحصار ودعم الأشقاء في قطاع غزة”.

ونوهت شريم : “لقد أكد جلالة الملك خلال لقاءنا معه اليوم في قصر الحسينية على أن الأردن لن يلتفت لبعض المشككين، وأن ما يقدمه الأردن قيادة وجيشا وشعبا من جهود دبلوماسية ومساعدات وغيرها ما هي إلا واجب علينا، بالتالي فإننا نساند هذه الجهود وندعم هذا الواجب النبيل للوصول إلى وقف فوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة” .


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