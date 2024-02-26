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نتنياهو يصف استقالة حكومة اشتية بلعبة الكراسي الموسيقية

منذ 3 ساعات
نتنياهو يصف استقالة حكومة اشتية بلعبة الكراسي الموسيقية

وطنا اليوم:وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بلعبة الكراسي الموسيقية.
وطالب نتنياهو الحكومة الفلسطينية، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، بإجراء إصلاحات في جهاز التعليم.
وقال نتنياهو بحسب مزاعمه، يجب وقف تربية الأطفال على ( الارهاب وكراهية اليهود).
كما طالب نتيناهو حركة حماس بالتنازل عن مطالبها ، قائلا:” الكرة الآن في ملعب حركة حماس”.
وفي وقت سابق أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بقبول استقالة اشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة الشعب الفلسطيني.
وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة الاثنين، أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.


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