بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تراجع واردات الأردن من النفط الخام في 2023

منذ 3 ثواني
تراجع واردات الأردن من النفط الخام في 2023

وطنا اليوم:تراجعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية، الاثنين، أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بلغت 2.95 مليار دينار (4.1 مليار دولار)، أي بتراجع نسبته 17 بالمئة مقارنة مع عام 2022.
وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية عام 2022 نحو 3.55 مليار دينار.
ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وفي سبتمبر 2023، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم بعد أيام من إتمام عملية الربط.
وتابع فاضل: “نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي”.
وقال فاضل آنذاك إن “كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح”، لافتا الى أن “الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:53

سفراءُ جددٌ لثمانِ دولٍ شقيقةٍ وصديقةٍ يزورونَ المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

19:47

فارق العمر ليس رقم بمجرد تعلق بالزواج

19:42

بعد رأس الحكمة.. إعلان رسمي بشأن مستقبل المطارات المصرية

19:39

البطاينة يؤكد من الرمثا ان البرلمان والحكومة لا يجوز أن تكون الغاية للحزب، وإنما وسيلته لتحقيق رؤيته في الأردن الذي نريد بتنفيذ برنامجه .. فيديو وصور

19:35

نفاع: انزال الجيش، كسر عسكري للحصار الظالم

19:30

حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخا

19:22

الأردن: تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ينذر بدوامات عنف

19:17

استشهاد 20 طفلا في مستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية الشديد

19:10

وفاة طيار أميركي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

19:04

بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تنفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة

19:01

الملك يحذر من الانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس

18:39

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : تحذير ملكي عاجل

وفيات
عميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024