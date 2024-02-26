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البطاينة يؤكد من الرمثا ان البرلمان والحكومة لا يجوز أن تكون الغاية للحزب، وإنما وسيلته لتحقيق رؤيته في الأردن الذي نريد بتنفيذ برنامجه .. فيديو وصور

منذ دقيقتين
البطاينة يؤكد من الرمثا ان البرلمان والحكومة لا يجوز أن تكون الغاية للحزب، وإنما وسيلته لتحقيق رؤيته في الأردن الذي نريد بتنفيذ برنامجه .. فيديو وصور

وطنا اليوم:في إطار التواصل والتشاور في مختلف مناطق المملكة، التقت الأمانة العامة لحزب إرادة عددا من القيادات المجتمعية والشبابية بمنزل عضو الحزب الدكتور حسين فالح ابو الشيح الزعبي في الرمثا .

وأكد الأمين العام للحزب نضال البطاينة على أهمية دور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية وتعميق الديمقراطية للنهوض بالوطن ،مشيرا الى ان هذه اللقاءات والزيارات ليست من اجل الانتخابات، ولكن من اجل الوطن ورفعته.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وفي الحكومات الحزبية هي ممكنات لتحقيق رؤية الحزب وليست منطقة الوصول ، ورؤية حزب إرادة هي ” نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات ، قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا”.

وجرى حوارا موسعا وشاملا حول الاحزاب السياسية على الساحة المحلية ، والدور الذي ينبغى ان تضطلع به في ظل الاوضاع الراهنة في غزة والمنطقة وانعكساتها على الأردن، وفي هذا الإطار أشار البطاينة إلى ان حزب إرادة هو حزب وطني ومنبته أردني وتم إفرازه مجتمعيا بمعنى الكلمة، حيث انطلق من البوادي والأرياف والمخيمات، ولم ينطلق من الصالونات السياسية والطبقات المخملية ،ليثبت قدرة الأردنيين على تشكيل أحزاب وطنية وبرامجية ستعمل على النهوض والارتقاء بالوطن في المئوية الثانية للدولة الاردنية.

وخلال اللقاء الذي حضره فريق الأمانة العامة ورئيس مجلس فرع حزب إرادة بمحافظة إربد ومجموعة مثلت مكونات الرمثا ، أشاد الحضور بالمستوى الذي وصل اليه حزب إرادة على الساحة المحلية ،مؤكدين أن تتطلب من الاردنيين جميعا المشاركة في الأحزاب وصولا الى الأردن الذي نريد، وبنهاية الإجتماع الذي إستمر لأكثر من ثلاث ساعات إنتسب للحزب معظم الحضور عن قناعة بنهج الحزب ومسيرته وتطلعاته.

 

 


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