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نفاع: انزال الجيش، كسر عسكري للحصار الظالم

منذ 3 ثواني
نفاع: انزال الجيش، كسر عسكري للحصار الظالم

وطنا اليوم:ثمن حزب عزم مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأشقاء في فلسطين، وتنفيذ القوات المسلحة مساء اليوم الإثنين، أكبر عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة شملت 4 إنزالات، وهي بمثابة رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن الإغاثة والعون تسبق اية حسابات أخرى.

وقال أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، ان عملية الانزال الشجاعة واسقاط مواد غذائية ومساعدات للاهل في غزة – وليس للمستشفى الميداني – يشكل اختراقا سياسيا وكسرا عسكريا للحصار المفروض على غزة، وتتويجا للجهود الدبلوماسية الرسمية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والمتناغمة مع موقف الشعب الأردني لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

واشار الى ان العملية تؤكد النهج الأردني الهاشمي والثابت، بأن فلسطين بوصلة الأردن والقدس تاجها، مؤكدا وقوف “عزم” خلف جلالة الملك بمواقفه الشجاعة في ميدان المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع عزة وفلسطين، ومنافحة جلالته عن الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

ودعا نفاع، الأردنيين إلى الالتفاف خلف القيادة الهاشمية وقواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية في هذه الظروف العصيبة، لافتا الى ان الاردن شعبا وقيادة سيبقى العون للأهل في فلسطين، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.


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