حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخا

وطنا اليوم:أعلن حزب الله الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بـ60 صاروخ كاتيوشيا، في استهداف قال إنه جاء “رداً” على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا” وذلك “رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية”.

فيما أعلن حزب الله عن مقتل اثنين من عناصره في شرق لبنان.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني لبناني بسقوط قتيلين و3 جرحى في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على بلدة بوداي في البقاع بجنوب لبنان.