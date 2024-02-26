بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخا

منذ ثانيتين
حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخا

وطنا اليوم:أعلن حزب الله الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بـ60 صاروخ كاتيوشيا، في استهداف قال إنه جاء “رداً” على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا” وذلك “رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية”.
فيما أعلن حزب الله عن مقتل اثنين من عناصره في شرق لبنان.
وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني لبناني بسقوط قتيلين و3 جرحى في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على بلدة بوداي في البقاع بجنوب لبنان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

الأردن: تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ينذر بدوامات عنف

19:17

استشهاد 20 طفلا في مستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية الشديد

19:10

وفاة طيار أميركي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

19:04

بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تنفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة

19:01

الملك يحذر من الانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس

18:39

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : تحذير ملكي عاجل

17:44

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من جامعة اليرموك

16:20

في ظل الحرب على غزة .. كيف يستقبل الأردنيون شهر رمضان هذا العام

15:52

صحة غزة: 10 مجازر إسرائيلية راح ضحيتها 90 شهيدا خلال 24 ساعة

15:49

انخفاض العجز في الميزان التجاري 10% خلال عام 2023

15:25

وزير التعليم العالي يلتقي وفداً إندونيسياً ويعقد معه مباحثات في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

15:07

ولي العهد يرعى إطلاق حفل مؤسسة ولي العهد .. مسارٌ للفرص

وفيات
عميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024