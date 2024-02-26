الأردن: تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ينذر بدوامات عنف

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التكنزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وحذرت الوزارة من أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وخاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومع قرب حلول شهر رمضان، ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها.

وقالت الوزارة، إن المدرسة التكنزية تعد جزءاً من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومن موقع مسجل على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس؛ امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.