ولي العهد يرعى إطلاق حفل مؤسسة ولي العهد .. مسارٌ للفرص

وطنا اليوم:انطلقت تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الاثنين، فعاليات حفل “مؤسسة ولي العهد… مسارٌ للفرص” للإعلان عن إنجازات المؤسسة في السنوات الثمانية الماضية، إلى جانب خطط العمل المستقبليّة والشعار الجديد.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد غسان نقل، خلال الحفل، إن العصر الحالي يتسم بالتغيرات المتسارعة محليا وعالميا وبتحديات مختلفة، وإذا ما نظرنا بواقعية نلاحظ أن الشباب يشكلون ثلثي سكان الأردن، فهم القوة الدافعة الأولى والأكبر في المجتمع، والتي ستشكل مستقبل الأردن.

وأكد على أن دور المؤسسة جاء في عملية تمكين الشباب وتقليص الفجوة بينهم وبين طموحاتهم، وتحرير طاقاتهم وإرشادهم، وتسليحهم بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم.

وأعلن خلال الحفل، عن تدريب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء المملكة خلال عام 2023 من خلال “برنامج القيادة للمدارس- حقق سابقاً” الذي ننفذه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لضمان استدامته.

وأضاف نقل أن برنامج “خطى الحسين” الذي استلهمناه من رؤية سمو ولي العهد، جاء تعزيزا لرسالة “الخدمة من أجل القيادة”، قائلا: ” نحن الآن في السنة الثالثة من عمر البرنامج، الذي يعتبر منصة ونموذجا وطنيا محدثا يعيد تعريف مفاهيم القيادة والتأثير”.

وأشار إلى أن برنامج “أنا أشارك” يهدف إلى تنمية مهارات القيادة والمشاركة السياسية لطلبة الجامعات، ويتيح لهم فرصة المشاركة بالمناظرات في مواضيع عديدة في المجالات السياسية. يتم استدامة هذا البرنامج عن طريق شركائنا في التنفيذ؛ الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد نُقل أن المؤسسة تعمل مع الشركاء في وزارة الشباب وبتمويل ودعم من يونيسف على منصة التطوع الوطنية “نَحنُ” التي وصل عدد المتطوعين فيها لأكثر من 150 ألف متطوع ومتطوعة، شاركوا بأكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية منذ إطلاقها في 2019.

“تبعاً لاستراتيجية توسعنا الجغرافي نعلن عن تواجدنا في 24 موقعاً تابعاً للمؤسسة وموزعاً ما بين 12 مكتباً، ومواقع أخرى مخصصة لبرامجنا المختلفة في كافة المحافظات لنكون أقرب إلى الشباب والشابات” وفق نُقل.

وأضاف أن ضمن مشروع ممول من بنك الإعمار الألماني وكشراكة للعمل بين حكومتي ألمانيا والأردن، أطلقت المؤسسة كلية التدريب المهني المتقدم الهادفة إلى تطوير جودة التدريب المهني والتقني من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عالية الجودة ومطلوبة لسوق العمل.

وأعلن نُقل خلال الحفل، عن الهوية البصرية المحدثة للمؤسسة التي تعبر عن رؤية سمو ولي العهد المؤكدة على أن الشباب هم ثروتنا وأن تحسين واقعهم هو الطريق لبناء مستقبل أفضل للأردن، مستعينين بالخط العربي العصري المرسوم باليد، مشيرين إلى الابتكار والإبداع والريادة ومحتفظين بهويتنا الثقافية والاجتماعية.

وأضاف أن “دافع المؤسسة للعمل هو تفاؤلنا بهذا الجيل الشاب الواعد، بعزيمته، وإصراره وانتمائه مؤكدين على أن ما نحن بصدد إطلاقه اليوم ما هو إلا صفحة جديدة من صفحات العمل الجاد والوطني، طرز فيها تميز وريادة الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الراعي الأول للشباب وقضاياهم، والداعم الرئيسي لكل من آمن بهذا الوطن”.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد تمام منكو، إن نبراس عمل المؤسسة، هو “ترجمة لسؤال بسيط يعكس رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، سؤال يدفعنا نحو التأثير الإيجابي والمستدام” كيف يمكننا تعظيم الفرص لشبابنا وتحقيق العدالة في الوصول إليها؟” الفرصة هي نقطة البداية لنا في المؤسسة”.

وأضافت “رحلتنا هي رحلة 2.2 مليون مشارك ومستفيد من برامج المؤسسة وما نحن عليه اليوم والآلية التي ننفذ بها برامجنا ما كانت لتتشكل إلا من تجارب شبابنا وقصصهم ولم يكن ذلك ممكنا دون دعم ومساهمة شركائنا الذين وصل عددهم إلى أكثر من 4,500 شريك”.

وتابعت منكو “ما نسعى لتحقيقه من خلال سرديتنا الحديثة هو تأطير لفلسفة عملنا التي تأخذ من الشباب نواة لها ، والذين نراهم كشركاء في مسارنا. متطلعين في مؤسسة ولي العهد لتعظيم فرصهم من خلال مسارات عملنا، وهي؛ مسار القيادة، مسار التنمية المجتمعية المستدامة، ومسار المشاركة الاقتصادية”.

وأعلنت عن المراحل الجديدة التي تعمل المؤسسة على إتمامها؛ هي التوسع الميداني في المحافظات، افتتاح كلية التدريب المهني المتقدم، برنامج (اثنين وأربعين – عمان)، مساحة الصناع، ومنصة تعليمية رقمية من جامعة الحسين التقنية تعتمد اللغة العربية- HTUx.