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الوطني للمناهج: مباحث الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل قيد التأليف

منذ 3 ثواني
الوطني للمناهج: مباحث الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل قيد التأليف

وطنا اليوم:أكد المركز الوطني لتطوير المناهج، أن مناهج الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل (2024/ 2025) (العام الأول من الثانويّة العامة) في مباحث اللغة العربيَة، والتربية الإسلاميّة، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، ما تزال حتى الآن قيد الإعداد، ولم يتمَّ حتى هذه اللحظة نشر أيٍّ منها.
وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إنه سينشر هذه المباحث حال جاهزيتها، على الموقع الرسمي للمركز، للاطلاع عليها من قبل الطلبة وذويهم والزملاء المعلّمين.
ولفت إلى أن ما ينشر على بعض المنصات من موادٍ تعليميّة تدعي أنّها من الكتب الرسميّة أمرٌ عارٍ عن الصّحة وبعيد عن الكتب قيد التأليف، داعيا إلى عدم تداولها، ومتابعة ما يصدر عن المركز بشكل رسمي، وعبر صفحته الرسمية.


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