صحفيو الأردن يتضامنون مع صحفيي فلسطين والقطاع

وطنا اليوم:نظمت نقابة الصحفيين وقفة تضامنية مع الزملاء الصحفيين في فلسطين نتيجة ما يتعرضون له من استهداف مباشر وعمليات اغتيال تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وندد الصحفيون الأردنيون بآلة الإجرام الصهيونية التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى.

ورفع الصحفيون شعارات تطالب بوقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني والصحفيين في غزة والضفة الغربية.

وأكدوا وقوفهم مع صحفيي فلسطين وتضامنهم المستمر معهم.

وجاءت الوقفة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والذي يصادف اليوم الاثنين، حيث تداعى عدد من الزملاء الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام الاردنية لتنفيذ الوقفة التضامنية أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين لتكون بمثابة الفعالية المركزية التي عبر بها الصحفيون والاعلاميون وناشرو وسائل الاعلام الاردنيون عن موقفهم المتضامن مع زملائهم في فلسطين.

ويشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت دعت لفعاليات فرعية اخرى للتعبير عن التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.

ويذكر ان الاتحاد الدولي للصحفيين، اعتبر مؤخرا يوم 26 فبراير الجاري يوما عالميا للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ودعمهم.

ودعا الاتحاد ، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له ، في بيان رسمي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي ،النقابات الصحفية والمجتمع الدولي، إلى “التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، لا سيما نقابة الصحفيين الفلسطينيين العضو في الاتحاد