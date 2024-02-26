بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يتسلَّم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد

منذ ثانيتين
رئيس الوزراء يتسلَّم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد

وطنا اليوم:تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد، الذي يتمحور حول الثَّورة الصِّناعيَّة الرَّابعة وسوق العمل الأردني 2023م.
وأكَّد رئيس الوزراء لدى تسلُّمه التَّقرير من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى اشتيوي أهميَّة الجهود التي يقوم بها المجلس في تسليط الضَّوء على أبرز القضايا والموضوعات الوطنيَّة، وتشخيص واقع مختلف القطاعات بدافع المساهمة في النُّهوض بها.
ويتطرَّق التَّقرير إلى أهميَّة الثَّورة الصِّناعيَّة الرَّابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني، كما يقدِّم تحليلاً لمدى جاهزيَّة القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، ومتطلَّبات المواءمة ما بين النِّظام التَّعليمي ومتطلَّبات سوق العمل، ومواكبة التَّحوُّلات والتَّطوُّرات الاقتصاديَّة والتِّكنولوجيَّة الرَّقميَّة الحديثة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

الخصاونة يلتقي الدوسري ويؤكد عمق العلاقات الأردنية السعودية

14:11

استئصال ورم يزن 3 كغم من مريض في مستشفى الأمير راشد العسكري

14:07

الصفدي: ينام الفلسطينيون على القهر ويستيقظون على قمع الاحتلال

13:55

حزب الله يُسقط مسيّرة إسرائيلية والاحتلال يقصف بعلبك للمرة الأولى

13:48

اختيار الدكتور رامي شاهين أمين عام لجائزة الذكاء الإصطناعي

12:37

مخاوف من توقف رواتب موظفي أونروا في الأردن

12:19

غضب كبير بسبب تهكم فاحش من رونالدو بالدوري السعودي

12:13

رغم المخاطرة.. هذه بدائل أهالي غزة للحصول على الإنترنت

12:06

فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت “كأس التخيل” ويتأهلان للمنافسة على مستوى العالم

12:04

وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي مع وزير سعودي في الإمارات

11:52

الاستهلاكية المدنية ترفع مخزون السلع الاستراتيجية

11:47

عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان

وفيات
وفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024