بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

استئصال ورم يزن 3 كغم من مريض في مستشفى الأمير راشد العسكري

منذ 3 ثواني
استئصال ورم يزن 3 كغم من مريض في مستشفى الأمير راشد العسكري

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص من الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، عملية استئصال ورم في الغدة الكظرية يزيد وزنه عن ٣كغ لمريض يبلغ من العمر ٢١ عام.
وأكد مدير المستشفى العميد الطبيب فراس الحموري أن هذه العمليات الكبيرة أصبحت تجري في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري كونه يعتبر مستشفى مرجعي للتخصصات الفرعية في شمال المملكة، ولتخفيف الأعباء على المواطنين وسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.
وقال اخصائي الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء المقدم الطبيب احمد عبيدات أن حالة المريض تعتبر من الحالات النادرة والتي تشكل تحدياً في التشخيص نظراً لأن الغدة الكظرية مسؤولة عن افراز العديد من الهرمونات الأساسية في جسم الانسان.
وبين رئيس قسم الجراحة العامة المقدم الطبيب خالد المستريحي أن عملية استئصال مثل هذه الأورام تحتاج إلى دقة عالية نظراً لحجم الورم وقربه من الأعضاء الحيوية والأوعية الدموية الرئيسة في البطن والتي تم المحافظة عليها خلال العملية، مؤكدا أن المريض تماثل للشفاء وغادر المستشفى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:07

الصفدي: ينام الفلسطينيون على القهر ويستيقظون على قمع الاحتلال

13:55

حزب الله يُسقط مسيّرة إسرائيلية والاحتلال يقصف بعلبك للمرة الأولى

13:48

اختيار الدكتور رامي شاهين أمين عام لجائزة الذكاء الإصطناعي

12:37

مخاوف من توقف رواتب موظفي أونروا في الأردن

12:19

غضب كبير بسبب تهكم فاحش من رونالدو بالدوري السعودي

12:13

رغم المخاطرة.. هذه بدائل أهالي غزة للحصول على الإنترنت

12:06

فريقان من جامعة البترا يفوزان بجائزة مايكروسوفت “كأس التخيل” ويتأهلان للمنافسة على مستوى العالم

12:04

وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي مع وزير سعودي في الإمارات

11:52

الاستهلاكية المدنية ترفع مخزون السلع الاستراتيجية

11:47

عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان

11:39

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس عباس

11:36

رجل الأعمال الأردني رائد حماده يرقد على سرير الشفاء

وفيات
وفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024