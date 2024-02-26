اختيار الدكتور رامي شاهين أمين عام لجائزة الذكاء الإصطناعي

وطنا اليوم – ستقوم دبي يوم غدٍ الثلاثاء بإطلاق جائزة التميز للذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونبارك للشاب الأردني الدكتور رامي شاهين إختياره أمين عام لجائزة الذكاء الاصطناعي التي ستنطلق من دبي ثم لباقي الدول.

وليس بغريب تفوق الشباب الأردني وتميزهم بجميع المحافل والأصعدة وخاصة بالأعمال الريادية والإبداعية والأكاديمية أيضاً.

نحيي الدكتور رامي شاهين والذي يستحق بأن يطلق علية ” أيقونة الذكاء الإصطناعي ” ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح وأن نستثمر خبراته العملية والأكادمية لتأهيل وتمكين شباب أردني واعد.