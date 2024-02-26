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وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي مع وزير سعودي في الإمارات

منذ ساعتين
وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي مع وزير سعودي في الإمارات

وطنا اليوم:التقى وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نير بركات بالوزير السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات اليوم الاثنين وعبر عن ثقته في قدرة الجانبين على “صنع التاريخ معا”، حسبما قال المتحدث باسم بركات.
ويعد اللقاء المصور مع وزير التجارة السعودي حدثا نادرا نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى التقريب بينهما.


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