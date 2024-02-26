الاستهلاكية المدنية ترفع مخزون السلع الاستراتيجية

وطنا اليوم:قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، الاثنين، إن المؤسسة زادت نسبة المخزون من السلع الاستراتيجية وكافة السلع بما يزيد عن 30% استعدادا لشهر رمضان.

وأضاف في تصريحات ، أن المؤسسة عملت “على ضوء الدعم الذي قدمته الحكومة لها البالغ 3 ملايين دينار لتثبيت الأسعار بمؤشراتها الحالية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتوفير كافة السلع.

وأشار القضاة إلى أن المؤسسة التزمت بتثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن ذلك “لا يعني أن بعد شهر رمضان سترتفع الأسعار مباشرة”.

وأضاف أن أسعار السلع “متوقف على مجموعة من المعطيات التي تتضمن مدى توفر المخزون لدى المؤسسة، وانفراج الأزمة وانتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة”، موضحا أن “كل هذه القضايا تأخذها بعين الاعتبار للتخفيف قدر المستطاع على المواطنين وخاصة في ظل ظروف اقتصادية نوعا ما صعبة في ظل قرب شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الالتزامات الاجتماعية على المواطنين”.

القضاة، قال إن المؤسسة بدأت بدفعة تخفيضات منذ السبت تستمر حتى 3 آذار المقبل، موضحا أن هذه التخفيضات طالت ما يزيد عن 300 سلعة بهوامش تخفيض تراوحت ما بين 10-40% في غالبيتها سلع أساسية على رأسها مواد الأرز والسكر والزيوت النباتية وحليب البودرة والشاي والمعلبات، موضحا أن كل هذه السلع أساسية للمواطن، بالتالي طالها التخفيض بنسب واضحة جدا.

فيما يخص موضوع الصناعة الوطنية ودعمها والمساهمة في دعمها، قال إن المؤسسة “اتبعت منذ فترة طويلة سياسة المساهمة في دعم الصناعات الوطنية للإيمان المطلق بأن المساهمة في دعم هذه الصناعة يعني استمراريتها وبالتالي يعني خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل”.

وأشار القضاة إلى أن “أرفف المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحوز على الصناعة الوطنية على ما يزيد على نسبة 80% من السلع المعروضة في المؤسسة المدنية، وهي من صناعات وطنية ونسعى لزيادة هذه النسب إذا ما جرى استثناء السلع التي لا تنتج ولا تصنع محليا كالأرز والسكر وبعض الشاي وحليب البودرة، أما فيما تبقى فغالبية سلعنا هي سلعة وطنية”.

ودعا القضاة في بيان سابق، المواطنين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار المشمولة بالعروض.

وأكد أن المؤسسة ستعلن بعد هذه العروض، عن جملة تخفيضات وعروض أخرى بعدها قبيل حلول شهر رمضان.

ويمكن للمواطنين الطلب من طريق المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط، على الرابط الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على الهواتف النقالة باسم “متجر المؤسسة المدنية”.