عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان

وطنا اليوم:اصيبت سيدة وشقيقها بعيارات نارية اطلقها زوج السيدة عليهما إثر خلافات عائلية بينهم، صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر أمني إن شاب عشريني إطلاق النار على زوجته وشقيقها صباح اليوم في منطقة الاشرفية في العاصمة عمان، إثر خلافات عائليه بينهم، ما أدى إلى اصابتهما.

وأضاف، أنه تم اسعافهما إلى مستشفى البشير، وهما قيد العلاج.

وأكد المصدر القاء القبض على مطلق النار، وضبط السلاح المستخدم.