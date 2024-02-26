بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان

منذ 3 ساعات
عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان

وطنا اليوم:اصيبت سيدة وشقيقها بعيارات نارية اطلقها زوج السيدة عليهما إثر خلافات عائلية بينهم، صباح اليوم الاثنين.
وقال مصدر أمني إن شاب عشريني إطلاق النار على زوجته وشقيقها صباح اليوم في منطقة الاشرفية في العاصمة عمان، إثر خلافات عائليه بينهم، ما أدى إلى اصابتهما.
وأضاف، أنه تم اسعافهما إلى مستشفى البشير، وهما قيد العلاج.
وأكد المصدر القاء القبض على مطلق النار، وضبط السلاح المستخدم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:07

ولي العهد يرعى إطلاق حفل مؤسسة ولي العهد .. مسارٌ للفرص

15:00

عميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة الله

14:55

عمان الأهلية تستضيف وفداً من شركة كليّات التميز في السعودية

14:49

الوطني للمناهج: مباحث الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل قيد التأليف

14:22

اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة تفرض عقوبات على نادي السلط

14:19

صحفيو الأردن يتضامنون مع صحفيي فلسطين والقطاع

14:16

رئيس الوزراء يتسلَّم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد

14:13

الخصاونة يلتقي الدوسري ويؤكد عمق العلاقات الأردنية السعودية

14:11

استئصال ورم يزن 3 كغم من مريض في مستشفى الأمير راشد العسكري

14:07

الصفدي: ينام الفلسطينيون على القهر ويستيقظون على قمع الاحتلال

13:55

حزب الله يُسقط مسيّرة إسرائيلية والاحتلال يقصف بعلبك للمرة الأولى

13:48

اختيار الدكتور رامي شاهين أمين عام لجائزة الذكاء الإصطناعي

وفيات
عميد عشيرة الزعبي في مدينة الرمثا الحاج محمود سعيد الداود في ذمة اللهوفيات الإثنين 26/2/2024وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024