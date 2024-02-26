رجل الأعمال الأردني رائد حماده يرقد على سرير الشفاء

وطنا اليوم – تعرض رجل الأعمال الأردني المعروف وصاحب سلسة مطاعم حماده وعضو غرفة تجارة الأردن رائد حماده لوعكة صحية ألزمته الدخول على أثرها مستشفى الخالدي حيث مكث على سرير الشفاء لأيام بالعناية الحثيثة، وبفضل الله تعالى قد غادرها سليما معافى.

حماده هو شخصية مثابرة بنت نفسها بنفسها ومن احد أعمدة الإقتصاد الأردني وقد أسهم من خلال مشاريعه بنهضة كبيرة لا تنكر بإقتصاد الوطن .

ألف الحمدلله على السلامة لرجل الأعمال حماده وحماكم الله من كل سوء.

ونتمني لرجل الأعمال رائد وافر الصحة والعافية وأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.