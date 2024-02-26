السعودية تمنح معتمري غزة العالقين إقامة 6 أشهر

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن السعودية منحت إقامة مدتها ستة أشهر لمعتمري غزة العالقين بالمملكة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها “قرار السعودية منح إقامة لمدة 6 شهور للمعتمرين العالقين من المحافظات الجنوبية (غزة)”.

وعبرت الوزارة عن شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على “المكرمة الملكية بمنح الفلسطينيين المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع إقامة لمدة 6 شهور إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن”.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.