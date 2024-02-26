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صحة غزة: الوضع في شمال القطاع كارثي

منذ 5 ساعات
صحة غزة: الوضع في شمال القطاع كارثي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي في مناطق شمال القطاع كارثي، في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، مضيفة أن” مستشفيات غزة وشمالها حاليا بلا وقود، فيما مستشفى المعمداني بمدينة غزة يفتقر للوقود منذ أكثر من 10 أيام”.
وأشارت الوزارة الى أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء الأمر الذي يهدد بتلف كميات من الأدوية الحساسة.


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