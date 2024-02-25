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السديري يقيم مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل

منذ ساعتين
السديري يقيم مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل

وطنا اليوم – أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، الذي يزور الأردن حالياً لحضور لقاء مجلس العلاقات العربية والدولية بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -يحفظه الله – يوم غدٍ الإثنين.

وحضر المأدبة، دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ومعالي وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري ودولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ودولة رئيس الوزراء الأردني الاسبق طاهر المصري، ودولة رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، ووزيري الخارجية الأردنيين الاسبقين مروان المعشر وناصر جودة، وعدد من كبار الشخصيات.

 


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