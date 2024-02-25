الدكتور محمد وهيب يحصل على جائزة الوسام الخاص من جوائز الملهمين العرب لعام 2024 بدبي

وطنا اليوم – منح المؤتمر العربي الخامس وعنوانه الابداع العربي والرياده – التحولات والتحديات الاستاذ الدكتور محمد وهيب في الجامعة الهاشميه جائزة الوسام الخاص على مستوى الأفراد ، جوائز الملهمين العرب لعام 2024، وقد عقد المؤتمر في دبي- الامارات العربيه المتحده خلال الفترة من 24-26 / 2/ 2024 وشارك فيه باحثون وخبراء من العالم العربي ، وقدم الدكتورمحمد وهيب من الجامعه الهاشميه – كلية الملكه رانيا للسياحة والتراث بحثاً علمياً بعنوان (الرياده والابتكار في السياحة والآثار – التجربه الاردنيه ) تناول فيه واستعرض المنجزات والاكتشافات في الاردن منذ 100 عام من عمر الدولة الاردنيه ، حيث تناول اكتشاف موقع عماد السيد المسيح – المغطس ، واكتشاف وتوثيق سور الاردن العظيم ، واكتشاف الساعات الشمسيه – المزولات ، واكتشاف محطات البريد الزاجل التاريخيه ، واكتشاف ديار النبي لوط ، وديار النبي شعيب ضمن سلسلة اكتشافات الاعجاز القراني في علم الاثار ، كما عرض لتوثيق اكتشاف اضخم طيور العالم من المستحاثات في مناجم الفوسفات الاردنيه ، وكذلك الاكتشافات باستخدام تقنيات التصوير الجوي والمسح الارضي ، وتوثيق مسار طريق الحرير الدولي ، وطريق البخور الاقليمي عبر البتراء ، وطريق الايلاف القرشي العابر لحدود البلدان العربيه بقيادة هاشم بن عبد مناف جد الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وغيرها من المكتشفات المتميزه اقليميا ودوليا ، ويشار الى ان الدكتور محمد وهيب حاصل على العديد من الجواز المحليه والاقليميه ومنها جائزة عبد الحميد شومان للشبان العرب عام 2000 ، اضافة الى ادراجه على قائمة ويكبيديا العالميه للمتميزين الباحثين العرب .