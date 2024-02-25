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الدكتور محمد وهيب يحصل على جائزة الوسام الخاص من جوائز الملهمين العرب لعام 2024 بدبي

منذ ساعتين
الدكتور محمد وهيب يحصل على جائزة الوسام الخاص من جوائز الملهمين العرب لعام 2024 بدبي

وطنا اليوم – منح المؤتمر العربي الخامس  وعنوانه  الابداع العربي والرياده – التحولات والتحديات  الاستاذ الدكتور محمد وهيب في الجامعة الهاشميه جائزة الوسام الخاص على مستوى الأفراد ، جوائز الملهمين العرب لعام 2024، وقد عقد المؤتمر في دبي- الامارات العربيه المتحده خلال الفترة من 24-26 / 2/ 2024 وشارك فيه باحثون وخبراء من العالم العربي ، وقدم الدكتورمحمد وهيب من الجامعه الهاشميه – كلية الملكه رانيا للسياحة والتراث بحثاً علمياً بعنوان (الرياده والابتكار في السياحة والآثار – التجربه الاردنيه ) تناول فيه واستعرض المنجزات والاكتشافات في الاردن منذ 100 عام من عمر الدولة الاردنيه ، حيث تناول اكتشاف موقع عماد السيد المسيح – المغطس ، واكتشاف وتوثيق سور الاردن العظيم ، واكتشاف الساعات الشمسيه – المزولات ، واكتشاف محطات البريد الزاجل التاريخيه ، واكتشاف ديار النبي لوط ، وديار النبي شعيب ضمن سلسلة اكتشافات الاعجاز القراني في علم الاثار ، كما عرض لتوثيق اكتشاف اضخم طيور العالم من المستحاثات في مناجم الفوسفات الاردنيه ، وكذلك الاكتشافات باستخدام تقنيات التصوير الجوي والمسح الارضي ، وتوثيق مسار طريق الحرير الدولي ، وطريق البخور الاقليمي عبر البتراء ، وطريق الايلاف القرشي العابر لحدود البلدان العربيه بقيادة هاشم بن عبد مناف جد الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وغيرها من المكتشفات المتميزه اقليميا ودوليا ، ويشار الى ان الدكتور محمد وهيب حاصل على العديد من الجواز المحليه والاقليميه ومنها جائزة عبد الحميد شومان للشبان العرب عام 2000 ، اضافة الى ادراجه على قائمة ويكبيديا العالميه للمتميزين الباحثين العرب .


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