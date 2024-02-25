بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملك يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

25 فبراير 2024
الملك يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.
كما حذر جلالته من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وشدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:54

السديري يقيم مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل

23:32

الدكتور محمد وهيب يحصل على جائزة الوسام الخاص من جوائز الملهمين العرب لعام 2024 بدبي

23:23

إفلاس نتنياهو سياسياً…

21:43

ولي العهد السعودي: سندمر أصحاب الفكر المتطرف

20:37

93 % من الأردنيين يقاطعون منتجات دول تؤيد الإبادة الجماعية بغزة

20:31

اتحاد الكرة يطالب الوحدات بتوضيحات حول تصريحات رئيسه

20:29

الشريدة: لدينا خطط بديلة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني

19:59

بعد دخول سعد السعود .. ماذا ينتظر الأردنيون خلال الايام المقبلة

19:46

زيلينسكي يعلن مقتل 31 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا

19:37

نتنياهو: بمجرد أن نبدأ عملية برفح سنكون على بعد أسابيع من النصر

19:24

للتوضيح والتنويه

19:22

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصل على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية

وفيات
وفيات الأحد 25/2/2024الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024