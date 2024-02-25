للتوضيح والتنويه

بشار حوامدة

قرأت الكثير من المقالات والأخبار من مواقع صحفية رياضية التي تتحدث عن انتقادي لاعضاء الاتحاد الأردني لكرة القدم بشكل شخصي وهذا طبعاُ بهدف ترويجي لتلك الصفحات والمواقع ، وهنا أؤكد أن انتقادي سواء كان سلبي أم ايجابي موجه للجان الاتحاد وخصوصا لجنة الحكام و التي تثبت يومنا بعد يوم تحيزها الواضح لأندية على حساب أخرى وكذلك لجنة العقوبات وحتى المسابقات والشواهد كثير وموثقة ،أما توجيه الإنتقاد لاشخاص فهي ليست من شيمنا وأخلاقنا وما نشر على بعض المواقع قد تم جره إلى شوك التأويل.

سنبقى مدافعين عن قضيتنا في نادي الوحدات وسنبقى نعمل بجد و إخلاص مهما كلف الثمن.