نواب يطلعون على واقع الخدمات في مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم:زارت لجنة الصحة والغذاء النيابية، امس الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي ، مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات التي تواجه إدارة المستشفى، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وشارك بالزيارة النواب الدكتور هايل عياش والدكتور عمر بني خالد والدكتورة حياة الميسمي ومحمد سلامة الغويري والدكتور وليد المصري وفليحة الخضير.

وبين الشطناوي أن الزيارة تأتي في إطار متابعة اللجنة لواقع القطاع الصحي في الأردن بشكل عام وفي محافظة الزرقاء بشكل خاص لما تواجهه المحافظة من اكتظاظ سكاني كبير وضغط كبير على الخدمات الصحية في ظل وجود مستشفى حكومي واحد في المدينة، مشيرا إلى أهمية هذا المستشفى كصرح طبي كبير افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني قبل 10 سنوات وهو يقدم أفضل الخدمات الصحية ضمن الإمكانات المتاحة له.

وشدد على ضرورة دعم المستشفى وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية، إضافة لتحديث وتطوير الأجهزة المستخدمة فيه لتلبي الطلب الكبير من قبل المراجعين، وتحسين واقع الحدمات اللوجستية داخل أقسام المستشفى لتقديم الخدمة الصحية بالشكل اللائق والآمن للمواطن.

بدورهم، طالب عدد من النواب المشاركين بضرورة العمل على رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية من خلال تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين المستشفى والجامعة الهاشمية ليكون مستشفى الزرقاء الحكومي تعليميا يستفيد منه الطلبة والمواطنون على حد سواء من خبرات الأطباء والكوادر التعليمية في الجامعة الهاشمية.

من جانبه، عرض مدير المستشفى بالوكالة الدكتور أحمد رسمي لواقع الخدمات التي يقدمها المستشفى لسكان مدينة الزرقاء التي يتجاوز عدد سكانها المليوني مواطن، مشيرا الى التحديات التي تواجه المستشفى.

وأشار رسمي الى الحاجة لإجراء صيانة عامة شاملة لكل أقسام المستشفى ودراسة إمكانية إجراء توسعة للمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية فيه، حيث أنه يحتوي الأن على 468 سريرا.

وبين أن المستشفى يضم معظم عيادات الاختصاص الطبية، إضافة لـ12 غرفة عمليات كبرى، وتجرى فيه حوالي 600 عملية شهريا.

وقامت اللجنة بجولة تفقدية في مرافق المستشفى اطلعت خلالها على سير العمل ونوعية الخدمة المقدمة للمرضى وجودتها.