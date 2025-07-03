شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق

وطنا اليوم:شكا مواطنون في مدينة المفرق من انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل أحياء المدينة وبعض مناطق بلدية المفرق الكبرى.

وقال المواطنون اليوم الثلاثاء، إن انتشار هذه الحظائر بين الأحياء والتجمعات السكانية تسبب في مكاره صحية، وانتشار للحشرات والقوارض، ما يشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأضافوا أن الحظائر تنتشر بكثرة في أحياء الضاحية، وطريق المستشفى العسكري في مدينة المفرق، ومنطقتي الغدير الأبيض والغدير الأخضر، مطالبين بلدية المفرق بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ونقل الحظائر إلى أماكن أخرى ملائمة.

بدوره، قال مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق، سعد الجرايدة، إن البلدية على أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، لا سيما بخصوص انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل الأحياء السكنية، مبينًا أنها تشكّل مخالفة صريحة للقانون.

وطالب المواطنين المتضررين بتقديم شكوى للبلدية وتحديد أماكن انتشار تلك الحظائر بدقة، وقال إن البلدية، في حال تلقت شكاوى بهذا الشأن، ستُشكّل لجنة للكشف على أرض الواقع، والتأكد من وجود تلك الحظائر بين الأحياء السكنية.

وبيّن أنه في حال ضبط أي حظيرة مخالفة، فسيُغرَّم صاحبها مبلغ 500 دينار، إضافة إلى تحويله إلى قاضي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا النوع من المخالفات