بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق

دقيقة واحدة ago
شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق

وطنا اليوم:شكا مواطنون في مدينة المفرق من انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل أحياء المدينة وبعض مناطق بلدية المفرق الكبرى.
وقال المواطنون اليوم الثلاثاء، إن انتشار هذه الحظائر بين الأحياء والتجمعات السكانية تسبب في مكاره صحية، وانتشار للحشرات والقوارض، ما يشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأضافوا أن الحظائر تنتشر بكثرة في أحياء الضاحية، وطريق المستشفى العسكري في مدينة المفرق، ومنطقتي الغدير الأبيض والغدير الأخضر، مطالبين بلدية المفرق بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ونقل الحظائر إلى أماكن أخرى ملائمة.
بدوره، قال مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق، سعد الجرايدة، إن البلدية على أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، لا سيما بخصوص انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل الأحياء السكنية، مبينًا أنها تشكّل مخالفة صريحة للقانون.
وطالب المواطنين المتضررين بتقديم شكوى للبلدية وتحديد أماكن انتشار تلك الحظائر بدقة، وقال إن البلدية، في حال تلقت شكاوى بهذا الشأن، ستُشكّل لجنة للكشف على أرض الواقع، والتأكد من وجود تلك الحظائر بين الأحياء السكنية.
وبيّن أنه في حال ضبط أي حظيرة مخالفة، فسيُغرَّم صاحبها مبلغ 500 دينار، إضافة إلى تحويله إلى قاضي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا النوع من المخالفات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:00

نواب يطلعون على واقع الخدمات في مستشفى الزرقاء الحكومي

11:53

بن غفير يدعو لاحتلال كامل قطاع غزة وتشجيع الهجرة منه

11:34

صدمة كروية.. مصرع ديوغو جوتا وشقيقه في حادث مأساوي

11:26

افتتاح محطة ترخيص اتوستراد عمّان الزرقاء من الأحد

11:23

نمو السياحة في الأردن بنسبة 8% خلال حزيران و18% في النصف الأول من عام 2025

11:19

مهيدات يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة

11:17

ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان

10:49

وفيات الخميس 3-7-2025

10:47

وعد ترامب : انفراجةٌ لغزة .. وضمٌّ في الضفة .. وتطبيعٌ مع العرب

10:38

أمانة عمان تطلق جائزة حبيب الزيودي للأدب للدورة الخامسة

10:34

القبض على شخصين قاما بسرقة جميع عدادات المياه من بناية سكنية في إربد

10:24

وزارة التربية تبدأ باستقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا

وفيات
ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقانوفيات الخميس 3-7-2025وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة الله